Гарсія: Показав, хто я є насправді

Американський проспект Райан Гарсія (21-0-0, 18 KO) відреагував на перемогу над британцем Люком Кемпбеллом (20-4-0, 16 KO).

Про це розповів сам боксер.

"Я жодного разу в житті не падав. Думаю, що в той момент я був занадто схвильований. Я знав, що все в моїх руках, і я хотів довести це. Я хотів його розколоти, а він розколов мене ... У мене трохи паморочилося в голові. Я не збирався падати.

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Думаю, що показав багатьом людям, хто я є насправді. Пам'ятайте, що ви не той, як про вас говорять. Ви той, ким ви хочете бути. Сьогодні ввечері я вирішив стати чемпіоном. Мене ніщо не могло зупинити, навіть коли я опинився на канвасі. Я встав. Це був хороший удар. Я подумав: "Ей, я впав. Це божевілля", - розповів Гарсія.