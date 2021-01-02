 Лопес - про Ломаченка: Я взяв його серце і з'їв прямо на його очах | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес - про Ломаченка: Я взяв серце цього виродка і з'їв його прямо на його очах

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Лопес - про Ломаченка: Я взяв серце цього виродка і з'їв його прямо на його очах
#Кемпбелл, #Гарсія, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - BoxingScene.

Раян Гарсія (20-0-0, 17 KO) зустрінеться з британцем Люком Кемпбеллом (20-3-0, 16 KO) в бою за титутул тимчасового чемпіона світу WBC у легкій вазі.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 13 КО) прокоментував майбутній поєдинок.

"У багатьох з цих хлопців постарше, у багатьох з них немає серця. Я пішов до Ломи і схопив його серце, як маленька дитина, і сказав: "Віддай мені своє лайно". Я взяв серце цього виродка і з'їв його прямо на його очах", - заявив американець.

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"І йому це не подобається. У тебе має бути серце. Тобі потрібно щось, і я не думаю, що у Люка таке серце. Думаю, він засмутить Раяна, але велика ймовірність, що Гарсія його вирубить", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Лопес вчергове відповів Ломаченку.

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