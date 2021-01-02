Чісора: Белью відновлює кар'єру

38-річний ексчемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью і 28-річний британець Девід Аллен бажаю відновити кар'єру.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Девід Аллен повернеться. Не переживайте, коли у нього закінчаться гроші, він повернеться. Всі ветерани повертаються, навіть Девід Хей повертався після відходу.

І Тоні Белью повертається. Ви знали про це? Так, він повертається. Я кажу вам: він відновлює кар'єру.

Тільки не розповідайте йому, що я вам про це сказав. Він повернеться", - сказав Чісора.