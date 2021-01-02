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Чісора: Белью відновлює кар'єру

Сьогодні 14:39 239 0
Боксер розповів про бажання Белью та Аллена відновити кар'єру
Чісора: Белью відновлює кар'єру
#Чісора, #Белью

Джерело - iFL TV.

38-річний ексчемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью і 28-річний британець Девід Аллен бажаю відновити кар'єру.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Девід Аллен повернеться. Не переживайте, коли у нього закінчаться гроші, він повернеться. Всі ветерани повертаються, навіть Девід Хей повертався після відходу.

І Тоні Белью повертається. Ви знали про це? Так, він повертається. Я кажу вам: він відновлює кар'єру.

Тільки не розповідайте йому, що я вам про це сказав. Він повернеться", - сказав Чісора.

Белью завершив кар'єру у 2018 році, Аллен - в листопаді 2020 року.

Раніше, Чісора назвав бажаних суперників для Усика.

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