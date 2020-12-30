Чісора назвав бажаних суперників для Усика

Джерело - isport.ua.
Український боксер Олександр Усик у наступному році має провести бій за титул.
Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.
"Кого я бачу наступним суперником Усика? З огляду на його поточний стан в супертяжах, я б хотів, щоб в наступному бою він зустрівся з Ділліаном Вайтом або Джо Джойсом.
Усик - обов'язковий претендент за лінії WBO. Він повинен провести титульний бій. В цьому і полягає весь сенс такого статусу. Обов'язкові претенденти борються за титул. У цьому вся суть, якщо я не помиляюся ", - сказав Чісора.
Нагадаємо, що Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів - 117:112 і двічі 115:113. Поєдинок відбувся 31 жовтня в Лондоні.
Раніше Повєткін заявив, що не збираюся боксувати з Усиком.