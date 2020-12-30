Чісора назвав бажаних суперників для Усика

Український боксер Олександр Усик у наступному році має провести бій за титул.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Кого я бачу наступним суперником Усика? З огляду на його поточний стан в супертяжах, я б хотів, щоб в наступному бою він зустрівся з Ділліаном Вайтом або Джо Джойсом.

Усик - обов'язковий претендент за лінії WBO. Він повинен провести титульний бій. В цьому і полягає весь сенс такого статусу. Обов'язкові претенденти борються за титул. У цьому вся суть, якщо я не помиляюся ", - сказав Чісора.