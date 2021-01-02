Повєткін: Допінг я не приймав

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін заперечує приймання допінгу.

Про це заявив сам боксер.

"Я вже не раз про цей допінг-скандал говорив. У мене тоді всі спроби були чистими, а перед самим боєм показали нанограми.

Що вони можуть дати? Незрозуміло, звідки вони могли взятися. Я навіть сказати про це нічого не можу. Знаю, що я допінг не приймав. Сто відсотків нічого не брав.

Ніякої злості немає. Нехай Вайлдер говорить що завгодно. Коли мене немає, вони і побити мене можуть. Хай говорять, раз їм подобається", - сказав Повєткін.