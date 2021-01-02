Ломаченко: Девіс не зможе нокаутувати Лопеса

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) хотів би подивитися бій між американцями Теофімо Лопесом і Джервонтою Девісом.

Про це заявив сам боксер.

"Лопес проти Девіса - цікавий же поєдинок. Я не думаю, що Девіс зможе нокаутувати Лопеса. Я взагалі не знаю, як закінчиться поєдинок, навіть не думав про це.

Але це цікаво, хіба ні? Два панчери, чому ні? Точно так же, як і мені цікаво (побитися, - прим.) І з Девісом, і з Хейні, і з Раяном Гарсією", - сказав Ломаченко.