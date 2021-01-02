Лопес визнаний бійцем року

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) став найкращим бійцем 2020 року.
Про це повідомляє The Athletic.
Ця честь дісталася американцеві після того, як в жовтні 2020 року він переміг українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).
Крім Лопеса на це звання претендував чемпіон WBC суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який нокаутував Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) на початку минулого року.
The Athletic's Fighter of the Year is @TeofimoLopez, who narrowly beat out Tyson Fury.— The Athletic (@TheAthletic) December 30, 2020
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Раніше Ломаченко оцінив потужність ударів Теофімо Лопеса.