Лопес визнаний бійцем року

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) став найкращим бійцем 2020 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Ця честь дісталася американцеві після того, як в жовтні 2020 року він переміг українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Крім Лопеса на це звання претендував чемпіон WBC суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який нокаутував Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) на початку минулого року.

The Athletic's Fighter of the Year is @TeofimoLopez, who narrowly beat out Tyson Fury.



👉 @TheAthleticBOX