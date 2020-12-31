Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести

Американський боксер Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не б'є свого суперника ударами, які можуть знести і нокаутувати.

Про це заявив колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко.

"Лопес - потужний хлопець, він потужно б'є. Але я не можу сказати, що це страшні удари, які можуть знести і нокаутувати.

Важливо, не як сильно ти б'єш, а як точно ти це робиш. Якщо ти точно потрапиш в певну частину голови, то це може закінчитися плачевно. Я пропускав від нього по голові, але, може бути, він не точно потрапляв. Або ж він не такий надпотужний і надсильний, як здається.

Якщо провести порівняння з Хорхе Лінаресом, то він вдарив дуже коротко і потрапив назустріч, коли я йшов на нього. Це найнебезпечніші удари в боксі. Він потрапив точно, назустріч і вчасно. Але я б не сказав, що Лінарес б'є могутніше, Лопес б'є могутніше", - сказав Ломаченко.