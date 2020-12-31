 Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії
Сьогодні 15:40 508
Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести
Сьогодні 14:54 448
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
Сьогодні 11:42 2571
Віцепрезидент Інтернасьйонала: Ми не просунулися у переговорах щодо Тайсону
Сьогодні 10:25 273
Російська біатлоністка дискваліфікована на 4 роки за допінг
Сьогодні 10:09 1567
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:09 3427
Миколенко: Луческу сказав, що ми на першому місці розслабили булки
Сьогодні 07:18 617
Визначився склад збірної України на перші етапи Кубка IBU
Вчора 22:42 748
Трубін – у збірній відкриттів Ліги чемпіонів
Вчора 22:25 627
Батько ізраїльського футболіста підтвердив перехід сина у Динамо
Вчора 20:57 1620
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Кінаш може перейти до тернопільської Ниви 65
15:40 Футбол Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії 508
15:25 Баскетбол Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд в історії НБА 308
15:10 Футбол Суарес повторив рекорд Фалькао 348
14:54 Бокс Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести 448
14:39 Футбол Наїнгголан повернувся до Кальярі 363
14:25 Футбол Кандидат у президенти Барселони: Мессі любить каталонський клуб 678
14:09 Футбол Колос підписав угоду з аматорським клубом 643
13:51 Футбол Атлетіко знайшов заміну Дієго Кості 682
13:33 Футбол Кавані не хоче залишати Манчестер Юнайтед 782
13:15 Футбол Президент аматорського клубу став новим власником стадіону Ювілейний в Сумах 872
12:57 Футбол Ельче - Реал 1:1. Огляд матчу 676
12:41 Футбол Ліверпуль знайшов центрального захисника в Торіно 829
12:25 Формула 1 Гамільтон отримав лицарський титул 801
12:09 Футбол Сельта - Уеска 2:1. Огляд матчу 732
11:51 Футбол Атлетіко хоче підписати форварда Наполі 835
11:42 Блог З Днем Народження сер Алекс Фергюсон! 2571
11:33 Футбол Маріка: У Шахтарі була золота жила, але з Німеччиною це не порівняти 1336
11:15 Футбол Атлетіко - Хетафе 1:0. Огляд матчу 885
11:13 Блог Автобус зі збірною Росії впав у льодовите озеро 568
10:57 Баскетбол Київ-Баскет припинив співпрацю з естонським форвардом 896
10:41 Футбол Гранада - Валенсія 2:1. Огляд матчу 968
10:25 Футбол Віцепрезидент Інтернасьйонала: Ми не просунулися у переговорах щодо Тайсону 273
10:22 Блог Гравець Шахтаря проводить відпустку в окупованому Криму 1527
10:09 Футбол Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 3427

Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести

Сьогодні 14:54 448 0
Український боксер відзначив силу удару американця
Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - iSport.ua.

Американський боксер Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не б'є свого суперника ударами, які можуть знести і нокаутувати.

Про це заявив колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко.

"Лопес - потужний хлопець, він потужно б'є. Але я не можу сказати, що це страшні удари, які можуть знести і нокаутувати.

Важливо, не як сильно ти б'єш, а як точно ти це робиш. Якщо ти точно потрапиш в певну частину голови, то це може закінчитися плачевно. Я пропускав від нього по голові, але, може бути, він не точно потрапляв. Або ж він не такий надпотужний і надсильний, як здається.

Якщо провести порівняння з Хорхе Лінаресом, то він вдарив дуже коротко і потрапив назустріч, коли я йшов на нього. Це найнебезпечніші удари в боксі. Він потрапив точно, назустріч і вчасно. Але я б не сказав, що Лінарес б'є могутніше, Лопес б'є могутніше", - сказав Ломаченко.

Раніше, Хейні хоче битися з Лопесом.

Коментарі ()