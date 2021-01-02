Альварес залишив вакантним пояс WBA у середній вазі

Мексиканський боксер сконцентрується на боях в суперсередній вазі

Володар поясів WBA і WBC в суперсередній вазі Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) звільнив чемпіонський титул WBA в середній вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Альварес бажає сконцентруватися на боях в суперсередній вазі, де він став чемпіоном після перемоги над Каллум Смітом (27-1, 19 КО).

Канело утримував пояс чемпіона WBA після перемоги над Геннадієм Головкіна в 2018 році. Після цього він провів успішний титульний захист, перемігши Деніела Джейкобса в об'єднавчому бою.

Таким чином, новим чемпіоном WBA в середній вазі буде японець Ріота Мурата, який володіє титулом WBA Regular з 2017 року.

Нагадаємо, тренер Альвареса розповів, коли планується наступний бій Канело.