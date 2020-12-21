Тренер Альвареса розповів, коли планується наступний бій Канело

Наступний бій чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBA і WBC Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) планується вже через 3 місяці в Мексиці.

Про це заявив тренер боксера Едді Рейносо.

"Сміт - відмінний боксер. Він ніколи не боксував проти такого суперника як Канело, але він - відмінний боксер, моя повага, він провів відмінний бій.

Зараз немає сумнівів в тому, що Альварес - найкращий боксер pound-for-pound, і коли він завершить кар'єру, то буде одним з кращих боксерів в історії.

Ми плануємо наступний бій через 90 днів в Мексиці. Ми хочемо Біллі Джо Сондерса або Калеба Планта, щоб об'єднати пояси в суперсередній вазі", - сказав Рейносо.