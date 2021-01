Американець Райан Гарсія (20-0, 17 КО) і британець Люк Кемпбелл (20-3, 16 КО) зробили вагу напередодні поєдинку.

Результат зважування: Люк Кемпбелл - 61,2 кг - Раян Гарсія - 61,2.

Також бійці зійшлися в дуелі поглядів.

𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧



Ryan Garcia & Luke Campbell go face-to-face for the final time 🍿 pic.twitter.com/3fiJ4LBCz8