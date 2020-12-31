Ломаченко: Кемпбелл переможе Гарсію

Є чимало сумнівів, що Раян Гарсія зможе донести свій лівий боковий до Люка Кемпбелла.

Про це заявив український боксер Василь Ломаченко.

"Мені здається, що Кемпбелл переможе. Звичайно, Кемпбелл же перехворів коронавірусів. Ми не знаємо, як складно він це переніс. Це все-таки запалення легенів, функціональні можливості. Тому все залежить від того, як він переніс цю хворобу. Якщо він вийде абсолютно готовим і в своєму повному здоров'ї, то я думаю, що він переможе Гарсію.

Звичайно, Гарсія дуже швидкий і різкий. Його коронний удар - це лівий збоку. Він дуже швидко б'є. Але це проходить з тими боксерами, з якими він боксував. Я сумніваюся, що він зможе донести свій лівий боковий до Кемпбелла, адже людина знає, що в рингу робити", - сказав Ломаченко.