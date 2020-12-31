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Ломаченко: Кемпбелл переможе Гарсію

Сьогодні 20:23 407 0
Українець вірить в перемогу свого колишнього суперника
Ломаченко: Кемпбелл переможе Гарсію
#Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Є чимало сумнівів, що Раян Гарсія зможе донести свій лівий боковий до Люка Кемпбелла.

Про це заявив український боксер Василь Ломаченко.

"Мені здається, що Кемпбелл переможе. Звичайно, Кемпбелл же перехворів коронавірусів. Ми не знаємо, як складно він це переніс. Це все-таки запалення легенів, функціональні можливості. Тому все залежить від того, як він переніс цю хворобу. Якщо він вийде абсолютно готовим і в своєму повному здоров'ї, то я думаю, що він переможе Гарсію.

Звичайно, Гарсія дуже швидкий і різкий. Його коронний удар - це лівий збоку. Він дуже швидко б'є. Але це проходить з тими боксерами, з якими він боксував. Я сумніваюся, що він зможе донести свій лівий боковий до Кемпбелла, адже людина знає, що в рингу робити", - сказав Ломаченко.

Бій Гарсія - Кемпбелл відбудеться в ніч на 3 січня в Далласі (США).

Раніше Ломаченко розповів, з ким би хотів боксувати в наступному поєдинку.

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