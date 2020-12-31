Ломаченко: Рамірес переверне Лопеса, з'їсть його

Бажання Теофімо Лопеса перейти у першу напівсередню вагу є помилковим.

Про це заявив український боксер Василь Ломаченко.

"Там його перевернуть. Який Хосе Рамірес? Вони з'їдять його. Який Лопес і 140? (Вагова категорія до 63,3 кг, перша напівсередня вага, - прим.). Він не пройде чемпіонів в цій ваговій категорії. Не пройде. Принаймні зараз - в найближчий рік. Це те, як я бачу. Сумніваюся, що Лопес зможе Раміресу протиставити щось.

Чесно кажучи, я сумніваюся, що вони хочуть цього поєдинку, тому що самі розуміють. У легкій вазі перспективи хороші. Дивіться, скільки імен. І Девіс, і Хейні, і Кемпбелл з Раяном Гарсією. Тут є з ким боксувати і заробляти ті ж гроші", - сказав Ломаченко.