 Ломаченко: Рамірес переверне Лопеса, з'їсть його | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко: Рамірес переверне Лопеса, з'їсть його

Сьогодні 18:54 1651 0
На думку українця американець не має перспектив у наступній ваговій категорії
Ломаченко: Рамірес переверне Лопеса, з'їсть його
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Бажання Теофімо Лопеса перейти у першу напівсередню вагу є помилковим.

Про це заявив український боксер Василь Ломаченко.

"Там його перевернуть. Який Хосе Рамірес? Вони з'їдять його. Який Лопес і 140? (Вагова категорія до 63,3 кг, перша напівсередня вага, - прим.). Він не пройде чемпіонів в цій ваговій категорії. Не пройде. Принаймні зараз - в найближчий рік. Це те, як я бачу. Сумніваюся, що Лопес зможе Раміресу протиставити щось.

Чесно кажучи, я сумніваюся, що вони хочуть цього поєдинку, тому що самі розуміють. У легкій вазі перспективи хороші. Дивіться, скільки імен. І Девіс, і Хейні, і Кемпбелл з Раяном Гарсією. Тут є з ким боксувати і заробляти ті ж гроші", - сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко розповів, з ким би хотів боксувати в наступному поєдинку.

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