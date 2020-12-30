Повєткін: Не збираюся боксувати з Усиком

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін має хороші відносини з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Якщо чесно, не дивився поєдинок Саші з Дереком Чісорою. Але вважаю Олександра хорошим і сильним боксером. Йому все по зубах, все залежить від нього.

Я не збираюся боксувати з Усиком. Хіба більше ні з ким? У нас з ним хороші приятельські стосунки", - зазначив Повєткін.