Повєткін: Не збираюся боксувати з Усиком

Джерело - РІА Новини.
Російський суперважковаговик Олександр Повєткін має хороші відносини з українцем Олександром Усиком.
Про це заявив сам боксер.
"Якщо чесно, не дивився поєдинок Саші з Дереком Чісорою. Але вважаю Олександра хорошим і сильним боксером. Йому все по зубах, все залежить від нього.
Я не збираюся боксувати з Усиком. Хіба більше ні з ким? У нас з ним хороші приятельські стосунки", - зазначив Повєткін.
Нагадаємо, що 41-річний Повєткін за кар'єру провів 39 боїв (36 перемог, 2 поразки і нічия).
Раніше, Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі.