 Тимчасовий чемпіон WBA кинув виклик Далакяну | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:07 4731 1
Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога
Сьогодні 13:51 517
Незаслужено заслужений? 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 12:45 858
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Сьогодні 11:48 2100
Фенербахче орендував капітана збірної України
Сьогодні 07:10 1827
Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування
Вчора 21:15 1939
Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 20:00 1964
Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо
Вчора 17:57 2169
Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби
Вчора 16:56 2382
Збірна України з футзалу втратила три позиції у рейтингу УЄФА
Вчора 16:31 2627
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Баскетбол Кобець тренується з Будівельником 59
15:09 Футбол Атлетіко розірвав контракт з Дієго Костою 175
15:05 Блог Селезньов спробував себе у серфінгу 169
14:55 Бокс Тимчасовий чемпіон WBA кинув виклик Далакяну 288
14:40 Футбол Мілан зацікавлений в оренді хавбека Барселони 326
14:25 Футбол Інтер та ПСЖ можуть обмінятися футболістами 489
14:09 Футбол Василь Кравець міг влітку перейти до Десни 458
13:53 Блог Як ти, Шумі? Сім років тому Міхаель Шумахер отримав важку травму 4528
13:51 Бокс Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога 517
13:33 Футбол Іско перейде до Севільї 576
13:15 Футбол Луїзао може повернутися до Ворскли 713
12:57 Бокс Джошуа: Обіцяю, що бій з Ф'юрі відбудеться 895
12:45 Блог Незаслужено заслужений? 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 858
12:41 Футбол ПСЖ оголосив про звільнення Тухеля 854
12:25 Футбол Циганков визнаний найкращим гравцем УПЛ у 2020 році 806
12:09 Баскетбол Лідер Брукліна пропустить сезон через травму 774
11:51 Футбол Центральний захисник Арсеналу підхопив COVID-19 746
11:48 Футбол "Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі 2100
11:45 Пряма трансляція Маріуполь - Білий Барс: пряма трансляція матчу УХЛ 171
11:38 Пряма трансляція Дніпро - Крижані вовки: пряма трансляція матчу УХЛ 183
11:33 Футбол Рух цікавиться колишнім хавбеком Олександрії 912
11:15 Футбол Левченка визнано найкращим тренером року у Таджикистані 1089
10:57 Футбол Арсенал хоче купити молодого таланта Барселони 1013
10:41 Теніс ФТУ повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу в Кам'янському 1080
10:25 Футбол Тухель може змінити Лемпарда у Челсі 1089

Тимчасовий чемпіон WBA кинув виклик Далакяну

Сьогодні 14:55 288 0
Консепсьон готовий провести бій з українцем
Тимчасовий чемпіон WBA кинув виклик Далакяну
#Консепсьон, #Далакян

Джерело - BoxingScene.

Володар тимчасового титулу WBA в найлегшій вазі Луїс Консепсьон (39-8, 28 КО) хоче провести бій з українським чемпіоном світу WBA Артемом Далакяном (20-0, 14 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Добре, що бокс повертається. Хочу в наступному році провести бій з Далакяном і забрати титул WBA", - зазначив Консепсьон.

Портал BoxRec ставить Консепсьона на 13-е місце в рейтингу кращих боксерів найлегшої ваги, а Далакян займає в рейтингу 7-е місце.

Артем Далакян в останньому бою 8 лютого в Києві за очками пройшов Хосбера Переса і в четвертий раз захистив титул WBA в найлегшій вазі.

Раніше, чемпіон у вазі Далакяна відмовився від бою в серпні через хворобу.

Коментарі ()