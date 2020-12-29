Тимчасовий чемпіон WBA кинув виклик Далакяну

Консепсьон готовий провести бій з українцем

Джерело - BoxingScene.

Володар тимчасового титулу WBA в найлегшій вазі Луїс Консепсьон (39-8, 28 КО) хоче провести бій з українським чемпіоном світу WBA Артемом Далакяном (20-0, 14 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Добре, що бокс повертається. Хочу в наступному році провести бій з Далакяном і забрати титул WBA", - зазначив Консепсьон.

Портал BoxRec ставить Консепсьона на 13-е місце в рейтингу кращих боксерів найлегшої ваги, а Далакян займає в рейтингу 7-е місце.

Артем Далакян в останньому бою 8 лютого в Києві за очками пройшов Хосбера Переса і в четвертий раз захистив титул WBA в найлегшій вазі.

Раніше, чемпіон у вазі Далакяна відмовився від бою в серпні через хворобу.