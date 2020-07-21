Чемпіон у вазі Далакяна відмовився від бою в серпні через хворобу

Мартінес повинен був очолити перше шоу DAZN в США після карантину

Чемпіон WBC в найлегшій вазі Хуліо Сезар Мартінес через хворобу не зможе виступити в вечорі боксу 15 серпня в США.

Про це boxingnews24.

Очікувалося, що Мартінес проведе бій проти Маквільямса Арройо (20-4, 15 КО), очолив перший посткарантине шоу компанії Matchroom Boxing USA, але тепер цей бій зміщений орієнтовно на місяці.

Повідомляється, що причиною перенесення стала хвороба чемпіона - у нього лихоманка і болить горло, але стверджується, що це не коронавірус. Мексиканець ще минулого вівторка відчув перші симптоми, але продовжував тренуватися. Лише після погіршення стану йому рекомендували на 10 днів повний спокій, тому в команді Мартінеса вирішили перенести бій.

Раніше, Мартінес замість бою з Далакяном отримав іншого суперника.