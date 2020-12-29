 Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога | Бокс | Champion.com.ua
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Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога

Сьогодні 13:51 516 0
Американець не розуміє критики на адресу українця
Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога
#Девіс, #Ломаченко

Джерело - ES News.

Зірковий американський боксер Джервонта Девіс не розуміє критики фанатів на адресу Василя Ломаченка після його поразки від Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам боксер.

"Я думаю, що він легенда, відмінний боксер, чемпіон світу в трьох дивізіонах. Так, я не розумію, чому у нього намагаються відібрати ці заслуги.

У фанатів боксу багато проблем. Тут багато тролів. Вони самі зробили з нього бога. Проблема в очікуваннях", - сказав Девіс.

Нагадаємо, The Ring визнав бій Ломаченко - Лопес сенсацією року.

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