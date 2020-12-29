Джошуа: Обіцяю, що бій з Ф'юрі відбудеться

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) впевнений, що проведе поєдинок з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам Джошуа.

"Обіцяю всім, що бій відбудеться. Але, поки ви не почуєте про це від мене, не вірте нічому іншому. Я налаштований дуже серйозно, так що коли про поєдинок оголошу я сам, знайте, що все так і є.

Свого часу у мене на шляху був Вайлдер. Я був сфокусований на ньому, і він сам визнав, що ми робили йому вигідні пропозиції, які він відкинув. Зараз же все мою увагу на Тайсона Ф'юрі.

Я вже багато разів боксував з чемпіонами, в цьому немає нічого нового. Ф'юрі повинен вхопитися за цей бій обома руками. Ну а гроші ми поділимо порівну", - сказав Джошуа.