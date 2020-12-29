 Джошуа: Обіцяю, що бій з Ф'юрі відбудеться | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Обіцяю, що бій з Ф'юрі відбудеться

Сьогодні 12:57 895 0
Британець впевнений в поєдинку з Циганським королем
Джошуа: Обіцяю, що бій з Ф'юрі відбудеться
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) впевнений, що проведе поєдинок з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам Джошуа.

"Обіцяю всім, що бій відбудеться. Але, поки ви не почуєте про це від мене, не вірте нічому іншому. Я налаштований дуже серйозно, так що коли про поєдинок оголошу я сам, знайте, що все так і є.

Свого часу у мене на шляху був Вайлдер. Я був сфокусований на ньому, і він сам визнав, що ми робили йому вигідні пропозиції, які він відкинув. Зараз же все мою увагу на Тайсона Ф'юрі.

Я вже багато разів боксував з чемпіонами, в цьому немає нічого нового. Ф'юрі повинен вхопитися за цей бій обома руками. Ну а гроші ми поділимо порівну", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі.

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