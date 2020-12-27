Хитров: На Олімпіаді все вирішують гроші

Олімпійські ігри виграють боксери, які мають фінансову підтримку.

Про це розповів український середньоваговик Євген Хитров (20-2, 17 КО).

"Олімпійські ігри виграти набагато важче, ніж чемпіонат світу. Тому що там все настільки продажне, куплено, домовлено.

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Туди летить літак зі спортсменами, і летить літак з баблом. У кого є літак з баблом, та команда нормально себе почуває.

Там чиста комерція. Там ніхто не думає про людей, про долю і про все інше. Там чисто бабки", - сказав Хитров.