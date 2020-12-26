Хопкінс: Чарло створить проблеми Канело

Поєдинок між чемпіоном WBC Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) і чемпіоном WBС і WBA в суперсередній вазі Саулем Альваресом (54-1-2, 36 КО) навряд чи відбудеться.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу Бернард Хопкінс

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"Але, впевнений, що цей бій не відбудеться. У нього дуже багато різних хороших варіантів і відразу ж три дивізіони - є з чого вибирати. Але саме цей бій я б хотів побачити", - підсумував Хопкінс.