Всього до рейтингу потрапили 4 українця

У ТОП-50 найкращих бійців 21 століття потрапили четверо українських боксерів.

Про це повідомляє портал Ranker.

Найкращим серед українців став Володимир Кличко, який посів 5-е місце.

Читайте також: Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави

Також до рейтингу увійшов Віталій Кличко, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

1. Менні Пакьяо

2. Флойд Мейвезер

3. Геннадій Головкін

4. Рой Джонс-молодший

5. Володимир Кличко

6. Сауль Канело Альварес

7. Леннокс Льюїс

8. Оскар Де Ла Хойя

9. Бернард Хопкінс

10. Джо Кальзаге

...

13. Василь Ломаченко

18. Віталій Кличко

36. Олександр Усик

Нагадаємо, Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави.