 Володимир Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття | Бокс | Champion.com.ua
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Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker

Сьогодні 20:40 125 0
Всього до рейтингу потрапили 4 українця
Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker
#Кличко, #Ломаченко, #Усик

Джерело - klitschko-brothers.com.

У ТОП-50 найкращих бійців 21 століття потрапили четверо українських боксерів.

Про це повідомляє портал Ranker.

Найкращим серед українців став Володимир Кличко, який посів 5-е місце.

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Також до рейтингу увійшов Віталій Кличко, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

1. Менні Пакьяо

2. Флойд Мейвезер

3. Геннадій Головкін

4. Рой Джонс-молодший

5. Володимир Кличко

6. Сауль Канело Альварес

7. Леннокс Льюїс

8. Оскар Де Ла Хойя

9. Бернард Хопкінс

10. Джо Кальзаге

...

13. Василь Ломаченко

18. Віталій Кличко

36. Олександр Усик

Нагадаємо, Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави.

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