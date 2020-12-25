Атлас: Пулєв чинив дуже слабкий опір Джошуа

Для чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа болгарин Кубрат Пулєв не був складним суперником.

Про це заявив авторитетний тренер Тедді Атлас.

"Джошуа пощастило, що йому попався Пулєв. Кубрат не такий вже складний суперник. Йому 39 років, він показував міцне підборіддя, коли хотів, але у нього немає інстинктів. Пулєв слабо реагував на удари, які летіли в нього. Таке враження, що його взагалі не навчали. Пулєв нагадує мені робота.

Коли Пулєв хотів, він тримав удари, але в стартових раундах він повернувся спиною. Ніхто б не сперечався, якби рефері зупинив поєдинок в той момент. Пулєв був втрачений, він не знав, що робити. Як на мене, то він зробив дуже слабкий опір.

Пулєв намагався завдавати удари, але від них можна було легко піти. Але в цьому поєдинку можна побачити невпевненість Джошуа. Її можна було відчувати протягом всього вечора. Джошуа в повному обсязі повернув собі впевненість", - сказав Атлас.