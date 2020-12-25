 Атлас: Пулєв чинив дуже слабкий опір Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер легендарний український чемпіон
Сьогодні 13:02 3657
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
Сьогодні 21:24 458
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
Сьогодні 21:09 251
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Сьогодні 20:45 296
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
Сьогодні 19:39 1251
Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії
Сьогодні 19:10 648
Український захисник залишає російський клуб через борги
Сьогодні 18:55 743 1
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Сьогодні 15:23 449
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 13:50 8345
Евертон може підписати Ярмоленка
Сьогодні 11:15 1063
Блоги
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:20 429
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:45 294
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:41 2722
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:23 449
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р!
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р! Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 2420
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:40 Футбол Півзахисник Аталанти зацікавив клуби АПЛ 84
23:25 Футбол Яровенко очолив Нікополь 288
23:11 Футбол Марсело може залишити Реал 394
22:54 Плавання Швейцарський суд скасував восьмирічну дискваліфікацію олімпійського чемпіона 383
22:40 Футбол Коста може продовжити кар'єру в АПЛ 393
22:25 Футбол Тоттенгем зацікавився лідером Вольфсбурга 409
22:09 Футбол Металіст 1925 підписав першого зимового новачка 494
21:54 Футбол В Інтернасіоналі назвали обнадійливими переговори з Тайсоном 590
21:39 Бокс Портер назвав найкращого боксера світу 833
21:24 Футбол Суперник збірної України втратив капітана через допінг 458
21:20 Блог Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі 438
21:09 Футбол Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера 251
20:55 Футбол Атлетіко не підписуватиме новий контракт з Костою 844
20:45 Блог Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії 296
20:40 Бокс Атлас: Пулєв чинив дуже слабкий опір Джошуа 1593
20:25 Футбол Аталанта бажає підписати Бога 1300
20:10 Футбол Гравець Реала вибув на тривалий термін 1018
19:55 Хокей Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів 2282
19:39 Бокс Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться 1251
19:26 Футбол Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально 1165
19:10 Футбол Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії 648
18:55 Футбол Український захисник залишає російський клуб через борги 743 1
18:41 Блог Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб 2731
18:39 Бокс Арум назвав ймовірного суперника Лопеса 2042
18:25 Футбол Ювентус зацікавився американським захисником 1417

Атлас: Пулєв чинив дуже слабкий опір Джошуа

Сьогодні 20:40 1593 0
Тренер розкритикував болгарина за бій проти Ентоні Джошуа
Атлас: Пулєв чинив дуже слабкий опір Джошуа
#Пулєв, #Атлас, #Джошуа

Джерело - THE FIGHT with Teddy Atlas.

Для чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа болгарин Кубрат Пулєв не був складним суперником.

Про це заявив авторитетний тренер Тедді Атлас.

"Джошуа пощастило, що йому попався Пулєв. Кубрат не такий вже складний суперник. Йому 39 років, він показував міцне підборіддя, коли хотів, але у нього немає інстинктів. Пулєв слабо реагував на удари, які летіли в нього. Таке враження, що його взагалі не навчали. Пулєв нагадує мені робота.

Коли Пулєв хотів, він тримав удари, але в стартових раундах він повернувся спиною. Ніхто б не сперечався, якби рефері зупинив поєдинок в той момент. Пулєв був втрачений, він не знав, що робити. Як на мене, то він зробив дуже слабкий опір.

Пулєв намагався завдавати удари, але від них можна було легко піти. Але в цьому поєдинку можна побачити невпевненість Джошуа. Її можна було відчувати протягом всього вечора. Джошуа в повному обсязі повернув собі впевненість", - сказав Атлас.

Раніше, Джошуа назвав умову бою з Усиком.

Коментарі ()