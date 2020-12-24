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Джошуа назвав умову бою з Усиком

Сьогодні 15:42 2213 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Олександра Усика
Джошуа назвав умову бою з Усиком
#Усик, #Джошуа, #Ф’юрі

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO з боксу у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа може провести свій наступний поєдинок проти українця Олександра Усика, якщо не відбудеться бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Сподіваюся, що бій із Ф'юрі відбудеться. Мені однаково, де він пройде - у Великій Британії, Саудівській Аравії або Африці. Обіцяю, що зроблю Ф'юрі серйозну пропозицію. Якщо він налаштований боксувати зі мною, він її прийме. Якщо ж ні, то зустрінуся з Олександром Усиком", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі.

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