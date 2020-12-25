Арум назвав потенційних суперників Ломаченка

Промоутер ексчемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка Боб Арум готовий запропонувати українцю кілька цікавих боїв у 2021-му році.

Про це розповів сам промоутер.

"Я збираюся поговорити з ним на початку 2021 року, аби зрозуміти, що він хоче робити.

Може, він захоче залишитися в легкій вазі або опуститися нижче, де у нього не було проблем. У першій легкій вазі є переможець бою Берчельт - Вальдес, Шакур Стівенсон, багато гідних боксерів.

Або він може залишитися в легкій вазі, і ми зведемо його в ринзі з кимось із молодих хлопців - Хейні (чемпіон WBC - прим.) або Танком Девісом (регулярний чемпіон WBA - прим.).

Мені потрібно знати, що Ломаченко захоче робити в наступному році", - сказав Арум.