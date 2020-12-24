Повєткін назвав ім'я улюбленого боксера

Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) з дитинства у захваті від Майка Тайсона.

Про це заявив сам росіянин.

"Важко відповісти на питання, хто є улюбленим боксером. В дитинстві мені подобався Майк Тайсон. Той же Рой Джонс цікаво боксував. Також я дивився бої Мохаммеда Алі. Але за стилем, звичайно ж, більше всіх мені імпонує Залізний Майк.

Молодці [щодо виставкового бою Тайсон - Джонс]. Я вважаю, що вони добре зробили свою роботу. В такому віці так відпрацювати - супер", - сказав Повєткін.