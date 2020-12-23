Повєткін оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі

Українець Олександр Усик має хороші перспективи у суперважкій вазі.

Про це заявив тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін.

"Вважаю, що Олександр проявить себе в суперваговиках. У нього все вийде. Слабкий бій з Чісорою? Не знаю, Дерек - не якийсь простий боксер, щоб ви знали.

Я думаю, що в Усика все буде нормально, все вийде. Недарма він був чемпіоном у важкій вазі", - заявив Повєткін.