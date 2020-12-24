Ломаченко вимагає реванш у Лопеса

Василь Ломаченко прокоментував реванш з Теофімо Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко вимагає від американця Теофімо Лопеса надати йому право на реванш за поразку в бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це розповів сам боксер.

"Хотів би провести з ним реванш. Він каже, що в 100 поєдинках здобуде 100 перемог. Слабо довести? Йому просто пощастило. Але якщо він вважає себе реальним чемпіоном, то чому б не вийти і не розставити всі крапки над "i"? Давай, доведи це! Бийся зі мною ще раз. Моя думка? Думаю, Лопес переглянули бій вранці і зрозуміли, що їм просто пощастило, що саме їх оголосили переможцями", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко бажає провести наступний бій навесні.