Українцю сподобалося повернення легенди

Джерело - The Sun.

54-річний Майк Тайсон, який провів поєдинок проти Роя Джонса, не може кинути улюблену справу.

Про це заявив боксер Олександр Усик/

"Думаю, Тайсону стало нудно, тому він повернувся. Мені здається, він виглядає відмінно. Скинув вагу, займається улюбленою справою і щасливий. Чому ні? Я не думаю, що став би битися з Тайсоном. Скоріше, обійняв би його по-дружньому", - сказав Усик.

Не виключено, що пізніше Тайсон проведе бій проти Евандера Холіфілда.

Раніше, Повєткін оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі.