Усик: У Ф'юрі є все для перемоги над Джошуа

У Тайсона Ф'юрі є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Ентоні Джошуа.

Про це заявив український боксер Олександр Усик.

"Повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі - непередбачуваний боксер. У нього є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Джошуа. Але це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій. Але нам доведеться почекати і побачити, і я обов'язково подивлюся", - сказав Усик.