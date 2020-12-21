 Усик: У Ф'юрі є все для перемоги над Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: У Ф'юрі є все для перемоги над Джошуа

Сьогодні 15:40 1044 0
Українець обов'язково подивиться на цей бій
Усик: У Ф'юрі є все для перемоги над Джошуа
#Усик, #Ф'юрі

Джерело - The Sun.

У Тайсона Ф'юрі є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Ентоні Джошуа.

Про це заявив український боксер Олександр Усик.

"Повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі - непередбачуваний боксер. У нього є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Джошуа. Але це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій. Але нам доведеться почекати і побачити, і я обов'язково подивлюся", - сказав Усик.

Нагадаємо, поєдинок Джошуа - Ф'юрі може відбутися в травні або червні 2021.

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