 Став відомий головний кандидат на бій проти Бівола | Бокс | Champion.com.ua
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Став відомий головний кандидат на бій проти Бівола

Сьогодні 17:55 121 0
Росіянин може провести поєдинок проти непереможеного мексиканця
Став відомий головний кандидат на бій проти Бівола
#Бівол

Джерело - ТАСС.

Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (17-0, 11 КО) в наступному бою може битися проти мексиканця Хильберто Раміреса (40-0, 27 КО).

Про це заявив менеджер росіянина Вадим Корнілов.

"Ми плануємо в наступному році реалізувати минулі обговорення і плани стосовно цього бою. Дуже сподіваюся, що ситуація з карантинними заходами в наступному році все-таки стабілізується, і багато планів з цього року реалізуються", - зазначив Корнілов.

Нагадаємо, свій попередній бій Бівол проводив в жовтні минулого року, в якому суддівським рішенням переміг домініканця Леніна Кастільйо.

Раніше, Бетербієв хоче провести бій з Біволом.

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