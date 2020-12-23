Став відомий головний кандидат на бій проти Бівола

Росіянин може провести поєдинок проти непереможеного мексиканця

Джерело - ТАСС.

Чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (17-0, 11 КО) в наступному бою може битися проти мексиканця Хильберто Раміреса (40-0, 27 КО).

Про це заявив менеджер росіянина Вадим Корнілов.

"Ми плануємо в наступному році реалізувати минулі обговорення і плани стосовно цього бою. Дуже сподіваюся, що ситуація з карантинними заходами в наступному році все-таки стабілізується, і багато планів з цього року реалізуються", - зазначив Корнілов.

Нагадаємо, свій попередній бій Бівол проводив в жовтні минулого року, в якому суддівським рішенням переміг домініканця Леніна Кастільйо.

Раніше, Бетербієв хоче провести бій з Біволом.