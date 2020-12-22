Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готовий зустрітися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, чи готовий Ф'юрі битися, але я готовий. Якщо у нього є титули, то мені потрібен цей бій. Буду битися з будь-ким, у кого є пояс. Суперник - не проблема, ось про що я намагався сказати після своєї перемоги. Тайсон зрозумів це так, як захотів. За коротку кар'єру я бився з 6-7-а чемпіонами і ніколи не уникав будь-яких боїв. У нього є один пояс, і я його заберу. Хочу битися з ним в наступному бою", - сказав Джошуа.