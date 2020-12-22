 Джошуа: Хочу провести бій з Ф'юрі і забрати у нього пояс | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича
Вчора 11:00 3304 1
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала
Вчора 22:11 855
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Вчора 19:40 582
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Вчора 18:54 2556
Леху запропонували підписати Шабанова
Вчора 14:00 1599
Рух відмовився підписувати Мілевського
Вчора 13:45 1913
Андронов: Шахтар селив суддів у готель, що належав Луческу
21.12.2020 23:24 2326 1
Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія
21.12.2020 21:40 744
Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком
21.12.2020 20:09 1440
Журналіст назвав гравця, який отримує найбільшу зарплату у Шахтарі
21.12.2020 18:54 3197
Блоги
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 2117
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
21.12.2020 20:41 8927 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.12.2020 19:38 585
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
21.12.2020 18:09 497
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
21.12.2020 16:09 1804
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
21.12.2020 13:36 988
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати Valeriy Ruchka
21.12.2020 11:43 1776
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук Valeriy Ruchka
21.12.2020 10:19 374
Парні тренування зміцнюють відносини
Парні тренування зміцнюють відносини Дима Копий
20.12.2020 23:14 460
Колишній захисник Динамо забив божевільний гол в турецькій Суперлізі
Колишній захисник Динамо забив божевільний гол в турецькій Суперлізі Valeriy Ruchka
20.12.2020 21:15 2409
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22 Грудня 2020
23:59 Футбол Буффона можуть дискваліфікувати за богохульство 1262
23:51 Футбол Манчестер Сіті Зінченка переміг Арсенал у чвертьфіналі Кубку футбольної ліги 1072
23:39 Футбол Фіорентина сенсаційно розгромила Ювентус у 14 турі Серії А 1171
23:25 Бокс Джошуа: Хочу провести бій з Ф'юрі 1653
23:10 Теніс Тенісист з Єгипту дискваліфікований на три роки за договірні матчі 1208
22:54 Бокс Менеджер Ломаченка розповів, чому Лопес не хоче другого бою 1992
22:40 Футбол Атлетіко переграв Реал Сосьєдад, Уеска і Леванте зіграли внічию у 15 турі Ла-Ліги 195
22:25 Теніс Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки основної сітки Australian Open 1376
22:11 Блог Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала 855
22:10 Футбол Шахтар на зборах зустрінеться з чемпіоном Сербії 1323
21:55 Футбол Наполі виграв апеляцію щодо незіграного матчу з Ювентусом 1432
21:40 Футбол Кротоне переграв Парму у 14 турі Серії А 1346
21:26 Футбол Ньюкасл сенсаційно програв Брентфорду у чвертьфіналі Кубку футбольної ліги 1464
21:11 Баскетбол Тернопіль впевнено переграв Будівельник у Суперлізі 1537
20:55 Футбол Тайсон оцінив можливість повернення до бразильського клубу 1662
20:39 Футбол Севілья здолала Валенсію, Ельче зіграв внічию з Осасуною у 15 турі Ла-Ліги 216
20:25 Футбол Тайсон погодив контракт з Інтернасьйоналем 2352
20:09 Бокс Джойс розраховує на бій з Усиком за пояс WBO 1950
19:55 Футбол Касільяс отримав керівну посаду у Реалі 1885
19:41 Футбол Челсі націлився на одноклубника Ярмоленка 1709
19:40 Блог Визначився найкращий тренер України 2020 року 582
19:34 Блог Дружина півзахисника Динамо продовжує запалювати в Інстаграмі 1113
19:25 Футбол Президент Інгульця: Є у мене мрія в житті - хочу, щоб Реал приїхав 1760
19:10 Хокей. УХЛ Кременчук підписав колишнього форварда Донбасу 1873
18:54 Футбол Шахтар повісив цінник на Тайсона 2556

Джошуа: Хочу провести бій з Ф'юрі

Вчора 23:25 1653 0
Британець налаштований рішуче на бій
Джошуа: Хочу провести бій з Ф'юрі
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готовий зустрітися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО). 

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, чи готовий Ф'юрі битися, але я готовий. Якщо у нього є титули, то мені потрібен цей бій. Буду битися з будь-ким, у кого є пояс. Суперник - не проблема, ось про що я намагався сказати після своєї перемоги. Тайсон зрозумів це так, як захотів. За коротку кар'єру я бився з 6-7-а чемпіонами і ніколи не уникав будь-яких боїв. У нього є один пояс, і я його заберу. Хочу битися з ним в наступному бою", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, що українець Олександр Усик (18-0, 13 КО), також хоче зустрітися з Джошуа і Ф'юрі, але недавно він натякнув, що не буде цього робити.

Коментарі ()