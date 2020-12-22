Менеджер Ломаченка розповів, чому Лопес не хоче другого бою

Команда Теофімо Лопеса відмовляється дати реванш українському боксеру Василю Ломаченку, адже боїться програти.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Що ми можемо вдіяти? Ми не можемо змусити команду Лопеса піти на реванш, якщо вони не хочуть його. А причина, через яку вони не хочуть другого бою, полягає в тому, що вони не хочуть програвати", - сказав Клімас.