Джойс розраховує на бій з Усиком за пояс WBO

Боксер хоче вийти на переможця поєдинку Джошуа - Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Боксер Джо Джойс після перемоги над Даніелем Дюбуа піднявся на 2-е місце рейтингу WBO і не проти провести бій з Олександром Усиком, якщо титул стане вакантним.

Про це заявив менеджер боксера Сем Джонс.

"Джойс хоче отримати найбільші бої. Нас називали дивними, коли ми говорили, що переможемо Дюбуа. І тепер Джо вірить, що здатний перемогти Усика. Джойс зараз номер 2 в рейтингу WBO, так що заслужив титульний шанс. Якщо титул стає вакантним, то це бій проти Усика. Хто знає, можливо, пізніше і поєдинок проти Джошуа або Ф'юрі", - сказав Джонс.

WBO, Усик, а також Ф'юрі і Джошуа зараз ведуть переговори, щоб вирішити питання з обов'язковим захистом. Ф'юрі і Джошуа хочуть провести бій за 4 титули, однак Олександр має статус обов'язкового претендента.

Нагадаємо, Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі.