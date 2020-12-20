Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі

Джерело - iSport.ua.
Українець Олександр Усик (18-0, 10 КО) дебютував в рейтингу суперважкого дивізіону.
Про це повідомляє The Ring.
Українець посів десяте місце в списку, замінивши болгарина Кубрата Пулєва, який минулого тижня програв нокаутом Ентоні Джошуа.
Усик при цьому займає четверте місце в рейтингу поза вагових категорій журналу The Ring, де його випереджають Сауль Альварес, Наоя Іноуе і Теренс Кроуфорд.
Рейтинг в суперважкій вазі The Ring:
Чемпіон: Тайсон Ф'юрі
1. Ентоні Джошуа
2. Деонтей Вайлдер
3. Олександр Повєткін
4. Ділліан Вайт
5. Луїс Ортіс
6. Енді Руїс-молодший
7. Джозеф Паркер
8. Майкл Гантер
9. Оскар Рівас
10. Олександр Усик
Нагадаємо, Джойс хоче провести наступний бій проти Усика.