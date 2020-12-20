Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі

Українець замінив в десятці найкращих боксерів дивізіону Пулєва

Українець Олександр Усик (18-0, 10 КО) дебютував в рейтингу суперважкого дивізіону.

Про це повідомляє The Ring.

Українець посів десяте місце в списку, замінивши болгарина Кубрата Пулєва, який минулого тижня програв нокаутом Ентоні Джошуа.

Усик при цьому займає четверте місце в рейтингу поза вагових категорій журналу The Ring, де його випереджають Сауль Альварес, Наоя Іноуе і Теренс Кроуфорд.

Рейтинг в суперважкій вазі The Ring:

Чемпіон: Тайсон Ф'юрі

1. Ентоні Джошуа

2. Деонтей Вайлдер

3. Олександр Повєткін

4. Ділліан Вайт

5. Луїс Ортіс

6. Енді Руїс-молодший

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Гантер

9. Оскар Рівас

10. Олександр Усик

Нагадаємо, Джойс хоче провести наступний бій проти Усика.