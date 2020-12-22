Бій Джошуа - Ф'юрі навряд чи відбудеться в Англії

Бій Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі пройде не в Великій Британії, навіть якщо вдасться залагодити всі організаційні моменти.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Будемо думати про місце проведення після того, як остаточно узгодимо бій. Але навряд чи це буде Великобританія. Бачимо, що Лондон зараз знову в 4-й карантинній зоні.

На поєдинку Джошуа - Пулєв були фани, але їх мало. Якщо хочемо проводити бій в Англії, то потрібно, щоб був дозвіл повністю заповнювати трибуни.

Звичайно, Ф'юрі і Джошуа хочуть битися вдома. Але прийняти такий бій захочуть багато країн. Це не просто одна з ТОП-подій в боксі. Це ТОП-подія в спорті в цілому.

Але чи буде можливо провести його в Англії в травні?", - сказав Гірн.