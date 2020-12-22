Тренер вказав на труднощі Усика у бою з Ф’юрі

Українському боксеру Олександру Усику буде складно у бою з Тайсоном Ф'юрі через габарити, техніку та міць британця.

Про це розповів тренер Андрій Синєпупов.

"Я стежу за боксерами в суперважкій вазі і бачу, що зараз там немає таких явних лідерів, як було в часи Мохаммеда Алі. Але той же Ф'юрі хороший. Саші з ним буде важко. Він не буде лізти битися, не стоятиме на місці. Це буде бій технаря проти технаря. Причому Ф'юрі - технар з зовсім іншими габаритами і ударною міццю.

Коли я був на спарингах у Саші, він бився з великими, темними хлопцями. Він їх "розкатував" по поверхах, це було феноменально. Швидкість, агресія, маневреність, у нього не зрозуміло, звідки удар вилетить. У боксі коли намагаєшся приховати удар, то важливо тримати рваний темп, щоб збивати суперника. Адже лише ти знаєш, коли завдаси удару", - пояснив Синєпупов.