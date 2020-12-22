Лопес: Ломаченко знає, що програв

Джерело - isport.ua.
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес відреагував на слова Василя Ломаченка, який заявив, що він програа через упереджене суддівство.
Про це розповів сам американський боксер.
"Пішов на ** р. Я не знаю, що ще сказати, коли ми говоримо про це. Вибачте за мої слова. Виправдання Ломаченко? Він знає, що програв. Я думаю, що зараз він просто все трощить, намагаючись знайти хоч що-небудь.
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Вся річ у тому, що ми говоримо про людину, який не програвав. У нього всього два або три поразки за кар'єру в майже 500 боях. Я вважаю, що йому буде дуже важко проковтнути цю пілюлю", - сказав Лопес.