Лопес: Ломаченко знає, що програв

Теофімо Лопес прокоментував слова Василя Ломаченка про суддівство

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес відреагував на слова Василя Ломаченка, який заявив, що він програа через упереджене суддівство.

Про це розповів сам американський боксер.