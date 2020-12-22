Стали відомі найкращі боксери року

Тайсона Ф'юрі і Теофімо Лопеса визнали найкращими боксерами року.

Про це повідомляє The Ring.

Перемогу в номінації Боєць року отримали одразу двоє боксерів: абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес та 32-річний Тайсон Ф'юрі, який є чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.

У 2020 році Ф'юрі і Лопес встигли провести по одному поєдинку. У ніч з 17 на 18 жовтня 23-річний американець одноголосним рішенням суддів переміг українця Василя Ломаченка.

У ніч з 22 на 23 лютого Ф'юрі технічним нокаутом у 7-му раунді переміг американця Деонтея Вайлдера і став чемпіоном WBC.

Нагадаємо, Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі.