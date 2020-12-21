Спенс бажає провести бій проти Альвареса

Американець готовий піднятися на дві вагові категорії заради бою

Джерело - ringnews24.

Чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівсередній Еррол Спенс готовий піднятися на дві вагові категорії, щоб провести бій проти володаря поясів за версією WBC, WBA Super в другій середній вазі Сауля Альвареса.

Про це заявив сам боксер.

"Я вважаю, що це буде відмінний бій, особливо в середньому дивізіоні. Багато людей думають, що я боєць напівсередньої ваги. Але мені все складніше вписуватися в ліміт своєї вагової категорії і це жахливо для мене. Я продовжую тут виступати, адже моя мета стати абсолютним чемпіоном світу. Якщо мені запропонують відмінний бій в середньому дивізіоні, то я можу піднятися і буду почуватися себе у своїй вазі. Думаю наш поєдинок з Альваресом буде масштабною війною. Цей бій може зібрати 100 тисяч людей", - зазначив Спенс.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Спенс здобув перемогу над Денні Гарсією.