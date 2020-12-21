 Ми не думаємо про Ломаченка, - Лопес-старший | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес-старший: Ми не думаємо про Ломаченка

Сьогодні 13:53 227 0
Теофімо може стати першим молодим бійцем, який отримає 10 мільйонів доларів за бій
Лопес-старший: Ми не думаємо про Ломаченка
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - fightnews.info.

Абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) може провести бій з Джорджом Камбососом (19-0, 10 KO) у Австралії.

Про це заявив його батько Теофімо Лопес-старший.

"Я всім казав, що мій син переможе Ломаченка. Я говорив про це два роки, і ми це зробили. Зараз для нас немає меж. Ми навіть не думаємо про Ломаченка", - заявив тренер.

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"Ми думаємо про Хосе Раміреса, про завоювання всіх цих титулів, про грошові бої на кшталт поєдинку з Камбососом в Австралії. Знаєте, 65 тисяч глядачів - це буде безумство. Теофімо стане першим молодим бійцем, який отримає 10 мільйонів доларів за бій", - сказав Лопес-старший

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