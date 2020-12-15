Стівенсон назвав причину поразки Ломаченка

Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) в бою проти Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) виглядав дуже шокованим.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (14-0, 8 КО).

"Якщо ви слухали інтерв'ю Ломаченко, то він говорив, що повинен бути дуже обережним кожну секунду бою з Лопесом. Мовляв, він кожну секунду повинен остерігатися міцності.

Якщо ви бачили бій Лопес - Ломаченко, то відразу після нього Ломаченко виглядав дуже шокованим: "Вау. Що тільки що сталося?". Він був шокованим. Він говорив про лаки-панч замість того, щоб бути справжнім і віддати Теофімо належне. Він назвав перемогу Лопеса лаки-Панч і повернув все в цю сторону. Тому я зрозумів, що він був наляканим, коли виходив в ринг", - зазначив Стівенсон.