 Українка здобула золоту нагороду на турнірі у Німеччині | Бокс | Champion.com.ua
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Українська боксерка здобула золоту нагороду на турнірі у Німеччині

Сьогодні 19:39 759 0
Коб у фіналі перемогла Готтлоб
Українська боксерка здобула золоту нагороду на турнірі у Німеччині
#Коб

Джерело - kowel.rayon.in.ua.

Спортсменка з Ковеля Тетяна Коб здобула перемогу на боксерських змаганнях у Німеччині, де вона представляла Україну у складі збірної.

Про це повідомляє Район.Ковель.

Національна жіноча збірна України з боксу завершила виступи на представницькому міжнародному турнірі Cologne Boxing World Cup, який відбувався у німецькому місті Кельн 18-19 грудня.

Чемпіонкою змагань стала одна з найбільш досвідчених спортсменок збірної - ковельчанка Тетяна Коб (51 кг). Вона перемогла у фіналі Урсулу Готтлоб з Німеччини.

Нагадаємо, Джойс хоче провести наступний бій проти Усика.

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