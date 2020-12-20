Коб у фіналі перемогла Готтлоб

Спортсменка з Ковеля Тетяна Коб здобула перемогу на боксерських змаганнях у Німеччині, де вона представляла Україну у складі збірної.

Про це повідомляє Район.Ковель.

Національна жіноча збірна України з боксу завершила виступи на представницькому міжнародному турнірі Cologne Boxing World Cup, який відбувався у німецькому місті Кельн 18-19 грудня.

Чемпіонкою змагань стала одна з найбільш досвідчених спортсменок збірної - ковельчанка Тетяна Коб (51 кг). Вона перемогла у фіналі Урсулу Готтлоб з Німеччини.

Нагадаємо, Джойс хоче провести наступний бій проти Усика.