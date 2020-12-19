Бетербієв готовий битися з Усиком

Чемпіон WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв оцінив потенційну зустріч з Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Якщо добре пообідаю, можу побоксувати і у важкій вазі. З ким із важковаговиків хотів би провести бій? Якщо треба буде, можу і з Усиком. Хоч о четвертій годині ночі. Я чотири рази з ним боксував, він звичайна людина.

Не треба думати про нього, як про робота. Я поважаю всіх, хто боксує у професіоналах, адже вони віддали спорту все життя. І тільки за це заслуговують на повагу", - розповів Бетербієв.