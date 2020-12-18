Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко у бою з Теофімо Лопесом налаштовувався на всі 12 раундів.

Про це заявив сам боксер.

"Тактика на бій з Лопесом? Я повинен був змусити його йти вперед, змусити його промахуватися. На промаху я повинен був проводити свої комбінації.

Я розумів, що буде 12 раундів. Налаштовувався на 12 раундів і хотів, щоб було 12 раундів. Єдине, я розумів, що не можу відразу ж піти вперед. Я до кінця не міг відчути тієї дистанції, яка потрібна була. Я повинен був його провалити і відразу ж атакувати. До кінця цього відчути я не міг. Тільки коли я почав це відчувати - я почав включатися. Але це вже була друга половина поєдинку.

Критика за неправильний план на бій? Люди можуть говорити все, що завгодно. З боку всі професіонали і професори, які знають тактику і стратегію.

Не ті ноги? Останні шість раундів, я вважаю, були без питань. Якщо порівняємо його перші шість раундів - те, якої він шкоди завдав, і мої останні шість раундів. Я вважаю це були різні дві половини", - сказав Ломаченко.