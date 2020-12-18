Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко у бою з Теофімо Лопесом налаштовувався на всі 12 раундів.
Про це заявив сам боксер.
"Тактика на бій з Лопесом? Я повинен був змусити його йти вперед, змусити його промахуватися. На промаху я повинен був проводити свої комбінації.
Я розумів, що буде 12 раундів. Налаштовувався на 12 раундів і хотів, щоб було 12 раундів. Єдине, я розумів, що не можу відразу ж піти вперед. Я до кінця не міг відчути тієї дистанції, яка потрібна була. Я повинен був його провалити і відразу ж атакувати. До кінця цього відчути я не міг. Тільки коли я почав це відчувати - я почав включатися. Але це вже була друга половина поєдинку.
Критика за неправильний план на бій? Люди можуть говорити все, що завгодно. З боку всі професіонали і професори, які знають тактику і стратегію.
Не ті ноги? Останні шість раундів, я вважаю, були без питань. Якщо порівняємо його перші шість раундів - те, якої він шкоди завдав, і мої останні шість раундів. Я вважаю це були різні дві половини", - сказав Ломаченко.
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Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Василь Ломаченко поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів: 112-116, 111-117, 109-119.
Раніше менеджер Ломаченко Егіс Клімас заявив, що українець має бажання продовжувати битися в легкій вазі і хоче взяти реванш у Лопеса за поразку в жовтні.