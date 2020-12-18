Вайт: Я б атакував Вайлдера з першого раунду

Британський суперважковаговик Ділліану Уайт (27-2, 18 КО) вийшов би на бій з Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО) максимально зарядженим.

Про це заявив сам боксер.

"З радістю вмажу Вайлдеру по обличчю. Поєдинок з ним - один з тих, на які я б вийшов максимально зарядженим. Я б атакував з першого раунду. Ситуація з Вайлдером розчаровує, але його ім'я все ще вагоме. Він один з топових бійців, і я б із задоволенням провів з ним бій.

Вайлдер повинен бути серйозним. Ми одного разу запропонували йому 6-7 мільйонів доларів, але він відмовився, заробивши мільйон за бій з Луїсом Ортісом. Так наскільки він серйозний? ", - зазначив Вайт.