Стало відомо, хто може замінити Повєткіна в бою проти Вайта

Ділілан Уайт незадоволений затримкою реваншу з Олександром Повєткіним, який недавно перехворів на коронавірус.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ми зв'яжемося з іншими суперважковаговиками, щоб дізнатися їх інтерес. Я б із задоволенням зробив бій Руїс-Вайт, Вайлдер-Вайт або Ортіс-Вайт.

Чісора також завжди готовий до бою. Він можливий кандидат на бій з Уайтом, якщо реванш з Повєткіним буде відкладений. Дерек завжди проводить відмінні бої, завжди в хорошій формі. Але я щиро вважаю, що Ділліану потрібно стерти цю поразку від Повєткіна зі свого послужного списку.

Бій планувався на 30 січня, а до цього на 21 листопада. Повєткіну потрібно на відновлення після коронавірусу, але не дуже багато. Ми очікуємо, що йому буде потрібно чотири тижні.

Коли я сказав про це Вайту, він був незадоволений. Він відразу запитав у мене, з ким би ще він міг вийти на ринг. Але він найбільше на світі хоче помститися Повєткіну за поразку", - зазначив Гірн.