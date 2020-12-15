 Повєткін бажає провести реванш проти Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Повєткін бажає провести реванш проти Джошуа

Сьогодні 16:10 724 0
Російський боксер хоче стати чемпіоном світу
Повєткін бажає провести реванш проти Джошуа
#Повєткін, #Джошуа

Джерело - Матч ТВ.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні  Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) хотів би провести реванш проти володаря титулів WBA, IBF, WBO і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Мої цілі - вийти на ринг і провести чемпіонський бій за звання чемпіона світу. І, звичайно, постаратися виграти.

Поєдинок проти Джошуа мені був би цікавий, з радістю б провів з ним реванш. Це удвічі принциповий бій. Є не те що недомовленість, а відчуття, що десь в бою вчинив не так, десь пропустив удар, який не треба було б", - зазначив Повєткін.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Джошуа нокаутував Олександра в сьомому раунді.

Раніше, визначилась можлива дата реваншу Повєткін - Вайт.

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