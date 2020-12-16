Клімас: Якщо Джошуа звільнить пояс, значить він боїться Усика

Український суперважковаговик Олександр Усик бажає провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив менеджер боксера Егіс Клімас.

"Ми націлені вести боротьбу за титул WBO в наступному бою. Усик хоче бою з Джошуа, і ми будемо над цим працювати. Олександр все життя тяжко працював, щоб домогтися свого нинішнього положення. Його аматорська кар'єра, золото на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році, абсолютне чемпіонство в крузервейті, і вже кілька боїв в суперваговиках - все це для того, щоб займати свою нинішню позицію.

Якщо я скажу, що ми не готові слухати пропозиції Джошуа, то буду дурнем. Але ми будемо дивитися, що краще для Усика - не для Ф'юрі або Джошуа, адже у них є свої команди. Я не ідіот, готовий сісти за стіл і обговорювати варіанти. І якщо буде щось дійсно гарне, то, звичайно, я готовий сказати: "Так, ми підемо цим шляхом". Але на сьогодні Усик вже не раз сказав, що йому нічого не потрібно, крім бою з Джошуа.

Якщо Джошуа звільнить пояс для бою з Ф'юрі, то це не діло. Це буде означати тільки те, що він боїться проводити бій з Усиком. Значить, він бачить великий ризик в цьому поєдинку, бачить, що може програти. Ось як я думаю. Якщо Джошуа на 100% впевнений в своїй перемозі, то це інша справа. Але якщо він сумнівається, то може відмовитися від титулу.

Ми були обов'язковим претендентом ще до того, як Джошуа зустрівся з кульовим, але тут вступила IBF. Ми повинні були проводити бій з Джошуа, але погодилися не йти в суд, не стали заважати поєдинку з кульовим, але домовилися, що ми будемо наступними. Правила є правила, ось така ситуація", - зазначив Клімас.