 Клімас: Якщо Джошуа звільнить пояс, значить він боїться Усика | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави
Вчора 20:37 3752
Клімас: Якщо Джошуа звільнить пояс, значить він боїться Усика
Сьогодні 13:33 490
Стало відомо, яких гравців Луческу попросив купити Суркіса
Сьогодні 12:57 1621
Олександр Красюк: Усику було запропоновано два варіанти
Сьогодні 10:29 5843 1
Динамо зацікавилося вінгером Флуміненсе
Сьогодні 08:55 706
Суркіс: Ми більше не будемо мовчки дивитися, як судді творять беззаконня
Вчора 22:24 1523
Історія, яка змінила футбол назавжди - 25 років тому суд виніс вирок у справі Босмана
Вчора 21:44 1051
Динамо і Шахтар виявилися серед найгірших команд Ліги чемпіонів за кількістю атак
Вчора 19:40 624
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Михайло Романчук
Вчора 17:41 698
Стало відомо, коли КДК розгляне справу за скасованим матчем Інгулець - Шахтар
Вчора 16:25 873 1
Блоги
Легенда світового боксу. Найкращі бої у кар'єрі Володимира Кличка
Легенда світового боксу. Найкращі бої у кар'єрі Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:07 397
Ожеледь не перешкода: лідер збірної провів тренування на замерзлій вулиці
Ожеледь не перешкода: лідер збірної провів тренування на замерзлій вулиці Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 241
Історія, яка змінила футбол назавжди - 25 років тому суд виніс вирок у справі Босмана
Історія, яка змінила футбол назавжди - 25 років тому суд виніс вирок у справі Босмана Андрій Твердохліб
Вчора 21:44 1047
Топ-22 локації Києва для зимових видів спорту
Топ-22 локації Києва для зимових видів спорту Андрій Твердохліб
Вчора 21:32 396
ЮКІ - Історія перемог вільних українців: цікаві факти про фільм
ЮКІ - Історія перемог вільних українців: цікаві факти про фільм Андрій Твердохліб
Вчора 16:58 407
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця Андрій Твердохліб
Вчора 14:38 2378
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Дар'я Білодід
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Дар'я Білодід Андрій Твердохліб
Вчора 09:19 5370
Дівчина дня. Зваблива та сексуальна чемпіонка світу - Оксана Бригідир
Дівчина дня. Зваблива та сексуальна чемпіонка світу - Оксана Бригідир Андрій Твердохліб
Вчора 08:35 6447 1
Що з Підручним та хто зайвий у жінок. Біатлонні підсумки від Старгород спорт
Що з Підручним та хто зайвий у жінок. Біатлонні підсумки від Старгород спорт Valeriy Ruchka
14.12.2020 21:11 783
Карпати у першій частині сезону. Клуб опублікував дуже самоіронічне відео
Карпати у першій частині сезону. Клуб опублікував дуже самоіронічне відео Valeriy Ruchka
14.12.2020 20:44 773
7-річна дівчинка з Канади підняла 80-кілограмову штангу і виграла чемпіонат США
7-річна дівчинка з Канади підняла 80-кілограмову штангу і виграла чемпіонат США Valeriy Ruchka
14.12.2020 17:40 1845
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков Valeriy Ruchka
14.12.2020 16:04 713
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56 Valeriy Ruchka
14.12.2020 15:52 3268
Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу
Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу Valeriy Ruchka
14.12.2020 15:21 1481
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри Valeriy Ruchka
14.12.2020 11:06 862
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:25 Футбол ПСЖ хоче безкоштовно підписати Депая 157
14:09 Баскетбол Клемонс отримав травму та може пропустити весь сезон НБА 201
13:51 Футбол Арсенал та Лідс цікавляться вінгером Шахтаря 680
13:33 Бокс Клімас: Якщо Джошуа звільнить пояс, значить він боїться Усика 490
13:15 Футбол Вердер - Боруссія Д 1:2. Огляд матчу 575
13:07 Блог Легенда світового боксу. Найкращі бої у кар'єрі Володимира Кличка 410
12:57 Футбол Стало відомо, яких гравців Луческу попросив купити Суркіса 1621
12:41 Футбол Айнтрахт - Боруссія М 3:3. Огляд матчу 669
12:25 Пряма трансляція Кременчук - Крижані вовки: пряма трансляція матчу УХЛ 128
12:25 Бокс Альварес і Сміт провели дуель поглядів 888
12:09 Баскетбол Адетокунбо підписав найбільший контракт в історії НБА 771
12:02 Блог Ожеледь не перешкода: лідер збірної провів тренування на замерзлій вулиці 242
11:51 Футбол Реал - Атлетік 3:1. Огляд матчу 909
11:33 Футбол Житлобуд-2 завершив свій виступ у жіночій Лізі чемпіонів 959
11:15 Футбол Вулвергемптон - Челсі 2:1. Огляд матчу 834
11:00 Бокс Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави 1456
10:57 Футбол Еріксен може стати конкурентом Маліновського в Аталанті 1020
10:41 Футбол Удінезе - Кротоне 0:0. Огляд матчу 895
10:29 Бокс Олександр Красюк: Усику було запропоновано два варіанти 5843 1
10:25 Футбол ПСЖ та Манчестер Сіті ведуть серйозну боротьбу за трансфер Мессі 1263
10:10 Футбол Арбітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА 1255
09:55 Формула 1 Засновник Вільямс госпіталізований 1221
09:40 Футбол Манчестер Сіті - Вест Бромвіч 1:1. Огляд матчу 1423
09:25 Футбол Палкін розповів, хто першим залишить Шахтар 3024
09:11 Футбол Беневенто - Лаціо 1:1. Огляд матчу 1266

Клімас: Якщо Джошуа звільнить пояс, значить він боїться Усика

Сьогодні 13:33 490 0
Клімас: Якщо Джошуа звільнить пояс, значить він боїться Усика
#Усик, #Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Український суперважковаговик Олександр Усик бажає провести бій з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив менеджер боксера Егіс Клімас.

"Ми націлені вести боротьбу за титул WBO в наступному бою. Усик хоче бою з Джошуа, і ми будемо над цим працювати. Олександр все життя тяжко працював, щоб домогтися свого нинішнього положення. Його аматорська кар'єра, золото на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році, абсолютне чемпіонство в крузервейті, і вже кілька боїв в суперваговиках - все це для того, щоб займати свою нинішню позицію.

Якщо я скажу, що ми не готові слухати пропозиції Джошуа, то буду дурнем. Але ми будемо дивитися, що краще для Усика - не для Ф'юрі або Джошуа, адже у них є свої команди. Я не ідіот, готовий сісти за стіл і обговорювати варіанти. І якщо буде щось дійсно гарне, то, звичайно, я готовий сказати: "Так, ми підемо цим шляхом". Але на сьогодні Усик вже не раз сказав, що йому нічого не потрібно, крім бою з Джошуа.

Якщо Джошуа звільнить пояс для бою з Ф'юрі, то це не діло. Це буде означати тільки те, що він боїться проводити бій з Усиком. Значить, він бачить великий ризик в цьому поєдинку, бачить, що може програти. Ось як я думаю. Якщо Джошуа на 100% впевнений в своїй перемозі, то це інша справа. Але якщо він сумнівається, то може відмовитися від титулу.

Ми були обов'язковим претендентом ще до того, як Джошуа зустрівся з кульовим, але тут вступила IBF. Ми повинні були проводити бій з Джошуа, але погодилися не йти в суд, не стали заважати поєдинку з кульовим, але домовилися, що ми будемо наступними. Правила є правила, ось така ситуація", - зазначив Клімас.

Раніше, Джойс хоче провести наступний бій проти Усика.

Коментарі ()