Альварес і Сміт провели дуель поглядів

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Альварес проведе бій проти володаря поясів WBA і The Ring в другій середній вазі Каллума Сміта.
Боксери вже прибули в Сан-Антоніо (штат Техас, США), і провели свою першу дуель поглядів. Примітно, що мексиканець і британець зустрілися на даху одного з будинків.
𝕥𝕙𝕖 𝕓𝕖𝕤𝕥 𝕧𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕓𝕖𝕤𝕥 👑#CaneloSmith pic.twitter.com/A2SNY7RhLp— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 16, 2020
Нагадаємо, бій Альварес - Сміт відбудеться з глядачами.