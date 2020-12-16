Альварес і Сміт провели дуель поглядів

Боксери прибули до США, де проведуть свій поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Альварес проведе бій проти володаря поясів WBA і The Ring в другій середній вазі Каллума Сміта.

Боксери вже прибули в Сан-Антоніо (штат Техас, США), і провели свою першу дуель поглядів. Примітно, що мексиканець і британець зустрілися на даху одного з будинків.

Нагадаємо, бій Альварес - Сміт відбудеться з глядачами.