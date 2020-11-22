 Бій Альварес - Сміт відбудеться з глядачами | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Альварес - Сміт відбудеться з глядачами

Сьогодні 10:55 699 0
Канело розповів, де відбудеться його наступний поєдинок
Бій Альварес - Сміт відбудеться з глядачами
#Сміт, #Альварес

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBA Сауль Альварес бій з володарем титулу WBA Каллумом Смітом проведе 19 грудня на арені Alamodome в Сан-Антоніо (штат Техас, США).

Про це заявив сам Канело.

"Офіційно, мій наступний бій відбудеться на арені Alamodome в Сан-Антоніо 19 грудня, суперник - Каллум Сміт. Я радий повернутися в цей великий штат і поділитися новиною з моїми передплатниками. Продаж квитком на бій почнеться в середу, 25 листопада", - зазначив Альварес.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Saul Alvarez (@canelo)

Відзначимо, що арена Alamodome може вмістити 40 тисяч чоловік, проте поки невідомо, скільки глядачів пустять на бій Альвареса і Сміта.

Раніше Сауль Альварес пояснив, чому вирішив бути вільним агентом.

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